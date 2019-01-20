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СПУ відправила Киву на президентські вибори

Кива під час виступу, "це важливий крок - ми повертаємося у велику політику після 10 років перебування у забутті"
Соціалістична партія України висунула свого голову Іллю Киву кандидатом у президенти на чергових виборах 2019 року.
СПУ відправила Киву на президентські вибори Фото: youtube.com

Відповідне рішення 20 січня ухвалили делегати з'їзду СПУ, що відбувся у Києві.

Як заявив Кива під час виступу, "це важливий крок - ми повертаємося у велику політику після 10 років перебування у забутті".

У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.

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20 01 2019 14:36
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