СПУ відправила Киву на президентські вибори
Відповідне рішення 20 січня ухвалили делегати з'їзду СПУ, що відбувся у Києві.
Як заявив Кива під час виступу, "це важливий крок - ми повертаємося у велику політику після 10 років перебування у забутті".
У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.
Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.
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