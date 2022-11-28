Списання кредитів на знищене через війну майно схвалив комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до прийняття у другому читанні законопроєкт про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до прийняття у другому читанні законопроєкт 7441-1 про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни, повідомив перший заступник керівника Комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі. Він зауважив, що законопроєкт значно змінився у процесі підготовки до другого читання.

У фінальній версії документом пропонується призупинення виплат за кредитами, отриманими фізичними особами на придбання рухомого або нерухомого майна, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, або ж пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій. Такі позичальники, у випадку ухвалення закону, зможуть вимагати від кредитора призупинення платежів по кредиту за наявності підтверджуючих документів.

Також передбачається прощення кредиту на жито для тих позичальників, чия нерухомість знищена внаслідок війни.

"До другого читання прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника", - уточнив Железняк.

Крім того, за таким договором не має бути заборгованості станом на 23 лютого, а метою отримання кредиту згідно договору має бути саме придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Згідно із законопроєктом, кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії РФ. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Щодо автокредитування, то анулювання заборгованості передбачається для знищених авто у випадку, якщо станом на 23 лютого це було єдине авто в сім'ї позичальника, а заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів. При цьому до другого читання із законопроєкту прибрали обмеження щодо об'єму двигуна.

Законопроєктом пропонується встановити термін для подачі заявок для списання заборгованості або призупинки виплат за нею на період дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після дня його припинення.