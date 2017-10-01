Списки оприлюднені Савченко є некоректними - СБУ
Представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт нагадав, що під час зустрічі з Савченко просив депутата не оприлюднювати списки. І тоді, за його словами, вона почула його, - повідомляє "BBC Україна".
"У списках є дані наших хлопців. Але попередній аналіз вказує, що перелік некоректний", - наголосив Тандіт.
Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.
"Зазвичай перемовини проходили ефективно, коли ми не піарились на цьому і не здіймали галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків", - пояснив Тандіт.
Представник СБУ підсумував, що тепер ці списки зможуть використовувати шахраї.
"З досвіду знаю, що опублікування таких списків давало можливість для збагачення не чистим на руку людьми. Тепер шахраї отримали прізвища, імена, по-батькові та дати народження. За допомогою довідників можуть виходити на родини й вимагати викуп", - зазначив Тандіт
Додамо, в окупованому Донецьку наполягають на формулі обміну полоненими з Києвом "527 на 42".
Раніше народний депутат України Надія Савченко (хоча СБУ просила її цього не робити) оприлюднила на своїй сторінці в Facebook списки полонених на непідконтрольних владі територіях Донбасу і українських в'язнів у російських в'язницях, а також список осіб, яких ватажки ОРДЛО хочуть отримати від української сторони.
Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Бойовики гальмують процес обміну заручників. У той же час, 26 грудня вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Савченко, яка не є представником України в мінській групі.
Пізніше Савченко також заявила, що продовжить зустрічі з ватажками бойовиків, і не виключила, що це може статися в Києві.
Кремлівські куратори терористів "ЛНР" і "ДНР" штучно зменшують кількість заручників, вимагають видачі злочинців, амністії для бойовиків і намагаються дискредитувати мінські переговори.
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