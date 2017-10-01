Списки оприлюднені Савченко є некоректними - СБУ

Служба безпеки України відреагувала на публікацію нардепом Надією Савченко списку українських заручників, яких утримують бойовики.

Представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт нагадав, що під час зустрічі з Савченко просив депутата не оприлюднювати списки. І тоді, за його словами, вона почула його, - повідомляє "BBC Україна".

"У списках є дані наших хлопців. Але попередній аналіз вказує, що перелік некоректний", - наголосив Тандіт.

Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.

"Зазвичай перемовини проходили ефективно, коли ми не піарились на цьому і не здіймали галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків", - пояснив Тандіт.

Представник СБУ підсумував, що тепер ці списки зможуть використовувати шахраї.

"З досвіду знаю, що опублікування таких списків давало можливість для збагачення не чистим на руку людьми. Тепер шахраї отримали прізвища, імена, по-батькові та дати народження. За допомогою довідників можуть виходити на родини й вимагати викуп", - зазначив Тандіт

Додамо, в окупованому Донецьку наполягають на формулі обміну полоненими з Києвом "527 на 42".