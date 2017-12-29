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Списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території не будуть оприлюднені

У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини
Імена і списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території не будуть оприлюднені, "тому що це персональні дані людей".
Списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території не будуть оприлюднені Фото: EPA/UPG

У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки, натомість, запитують зі сторони бойовиків - наразі невідомо.

"Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську", -  повідомили у Службі безпеки України, інформує Громадське.

Наступний етап перемовин щодо нового обміну, за даними Громадського,  має початись вже 17 січня.

Раніше представник омбудсмена повідомив, що другий етап обміну може відбутись за формулою 70 на 20. Водночас, один з представників України в Мінську Віктор Медведчук зазначив, що обмін може відбутися у форматі 80 на 20: українська сторона віддасть 80 утримуваних за звільнення 20-ти людей. 

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Раніше в СБУ зазначили, що українська сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесу обміну заручниками свідка у справі про збиття малазійського "Боїнга" MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.
 

 

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29 12 2017 15:40
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