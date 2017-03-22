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Список кандидатів до ЦВК, які фракції подали Порошенку, вкрай неякісні, - директор КВУ

Керівник КВУ закликає залучити до ЦВК компетентних експертів
Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наявний список кандидатів у склад Центральної виборчої комісії є неякісним, а процес формування ЦВК потребує перезавантаження.
Список кандидатів до ЦВК, які фракції подали Порошенку, вкрай неякісні, - директор КВУ Фото: electioninfo.org.ua

"Оптимальний сценарій - повністю перевантажити процес формування ЦВК. Той список, який фракції подали Президенту, який Президент вніс до парламенту, є вкрай неякісний", - сказав Кошель, інформує Еспресо.TV.

Керівник КВУ зазначив, що слід залучити до ЦВК компетентних експертів, але й врахувати інтереси різних політичних сил.

"Важливо по-перше, врахувати інтереси всіх фракцій відповідно до міжнародних норм і стандартів. По-друге, дуже важливо, щоб у списку, за який голосуватиме парламент, домінували не партійні активісти, відданні партії, а насамперед експерти, які зможуть реформувати ЦВК і виборче законодавство", - пояснив Кошель.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко закликав керівників фракцій Верховної Ради скласти та затвердити перелік кандидатів у члени Центрвиборчкому.

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