Список кандидатів до ЦВК, які фракції подали Порошенку, вкрай неякісні, - директор КВУ
"Оптимальний сценарій - повністю перевантажити процес формування ЦВК. Той список, який фракції подали Президенту, який Президент вніс до парламенту, є вкрай неякісний", - сказав Кошель, інформує Еспресо.TV.
Керівник КВУ зазначив, що слід залучити до ЦВК компетентних експертів, але й врахувати інтереси різних політичних сил.
"Важливо по-перше, врахувати інтереси всіх фракцій відповідно до міжнародних норм і стандартів. По-друге, дуже важливо, щоб у списку, за який голосуватиме парламент, домінували не партійні активісти, відданні партії, а насамперед експерти, які зможуть реформувати ЦВК і виборче законодавство", - пояснив Кошель.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко закликав керівників фракцій Верховної Ради скласти та затвердити перелік кандидатів у члени Центрвиборчкому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану