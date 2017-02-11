Список на обмін полонених на Донбасі досі не узгодили, - представник ОБСЄ

Представник ОБСЄ і координатор в гуманітарній підгрупі на мінських домовленостях Тоні Фріш цього тижня відвідав утримуваних в Луганській області.

"Я зустрівся з 9 особами в Старобільську в СІЗО, і з 9 особами в двох центрах утримання під вартою безпосередньо в Луганську", — сказав Фріш, повідомляє Громадське.

При цьому спецпредставник сказав, що він не може називати імена тих, кого він сам відвідав, тому що це таємниця.

"Сторони домовились між собою про наш візит, він був запланований ще кілька місяців тому. Це важливо, що ми маємо такий зв’язок, що ми можемо відкрито говорити з цими ув’язненими та бачити, в яких умовах вони утримуються, адже обидві сторони хочуть знати, як ставляться до їх в’язнів, чи надають їм медичну допомогу. Тому важливо, що в мене є можливість контролювати дотримання прав в’язнів з обох сторін конфлікту", — зазначив Фріш.

Він додав, що не може відповісти на запитання, чи бачився він з росіянином Віктором Агеєвим, якого затримали в червні цього року українські військові, і чи бачився він з фанатом луганської "Зорі" Владиславом Овчаренком, котрого "засудили" у самоназваній "ЛНР" до 17 років ув’язнення за шпигунство, адже це також конфіденційно.

Водночас. Громадське із власних джерел має інформацію про те, що Агеєва Фріш в Старобільському СІЗО відвідав, а от з Владиславом Овчаренком в окупованому Луганську йому зустрітись не вдалось.

На запитання кореспондента Громадського, чому обмін полоненими досі не відбувається представник ОБСЄ відповів, що усе через неузгодженість списків.

"Поки не можу дати точної відповіді, скільки людей готують на обмін з обох торін, бо немає офіційної інформації з цього питання. Не сформовані остаточні списки для обміну. Поки до кінця не зрозуміло, хто потрапить у ці списки обміну, тому я не можу дати жодної офіційної інформації.

Сторони поки не погодили цей список для обміну, там є багато нових осіб, багато осіб, яких вже відпустили, є оновлені списки і багато непорозумінь. Доки немає фінального списку, обмін не може відбутися. Я сподіваюсь, що процес прискориться, але це залежить від позиції сторін".

Обміну полоненими не відбувалося з грудня 2016 року.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що серед 152 заручників на Донбасі є журналісти, волонтери, підлітки та 9 жінок.

Нагадаємо, Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 українських заручників, які перебувають у полоні на окупованій території Донбасу.

Проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.