США подвоять фінансову допомогу Україні на посилення її кібербезпеки

США подвоять розмір фінансової допомоги Україні на посилення її кібербезпеки з 5 до 10 мільйонів доларів.

Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

"Ми обговорили питання кібербезпеки. І я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку – зміцненні кібербезпки – з 5 мільйонів доларів до 10 мільйонів", – розповів Мітчелл, передає "Радіо Свобода".

Як відомо, палата представників Конгресу США 404 голосами 7 лютого схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії. Наприкінці лютого проект закону внесли до Сенату. Для набрання чинності документ має бути підтриманий верхньою палатою Конгресу США і підписаний президентом.