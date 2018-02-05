США подвоять фінансову допомогу Україні на посилення її кібербезпеки
Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.
"Ми обговорили питання кібербезпеки. І я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку – зміцненні кібербезпки – з 5 мільйонів доларів до 10 мільйонів", – розповів Мітчелл, передає "Радіо Свобода".
Як відомо, палата представників Конгресу США 404 голосами 7 лютого схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії. Наприкінці лютого проект закону внесли до Сенату. Для набрання чинності документ має бути підтриманий верхньою палатою Конгресу США і підписаний президентом.
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