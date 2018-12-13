США боротимуться зі зростанням російсько-китайського впливу на Африку

Китай і Росія швидко розширюють свій фінансовий і політичний вплив у Африці

США мають намір протистояти економічному й політичному впливу Китаю і РФ у країнах Африці, де обидві країни застосовують підкупи, корупцію й демонструють неповагу до верховенства права.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час виступу в аналітичній установі The Heritage Foundation у Вашингтоні, повідомиляє "Укрінформ".

"Пріоритетом номер один Сполучених Штатів стане розвиток економічних зв'язків з (Африканським – ред.) регіоном для того, щоб створити можливості для американського бізнесу, захистити незалежність африканських країн, а також інтереси національної безпеки США", - сказав Болтон.

Він наголосив, що Китай і Росія швидко розширюють свій фінансовий і політичний вплив у Африці. "Вони цілеспрямовано й агресивно спрямовують свої інвестиції в регіон, щоб здобути конкурентну перевагу над США", - зазначив радник Трампа.

За його словами, Китай, зокрема, "використовує хабарі, непрозорі договори", а також національні борги країн регіону для того, "щоб утримувати держави Африки в полоні бажань і вимог Пекіна". При цьому Болтон підкреслив, що інвестиційні вкладення КНР пронизані корупцією.

Що ж стосується Росії, то, як наголосив радник президента США, "РФ розвиває свої політичні та економічні зв'язки з недостатньою повагою до верховенства права, підзвітності та прозорості урядів".

У цьому зв'язку Болтон звинуватив Москву у продажах зброї та енергоресурсів в обмін на голоси в ООН, що "підриває мир і безпеку та суперечить законним інтересам африканських народів".

Нагадаємо, влітку 2018 року в ЦАР були вбиті російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко. Журналісти приїхали в республіку знімати фільм про російських найманців з ПВК Вагнер, підконтрольної "кухарю" президента Володимира Путіна, Євгену Пригожину.

За даними ЗМІ, російське угруповання в ЦАР складається зі 170 найманців ПВК "Вагнера" і декількох кадрових військових розвідників.