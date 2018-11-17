США будуть підтримувати санкції проти Росії до повернення Криму Україні

США також засудили дії РФ в Азовському морі

США будуть підтримувати санкції проти Росії до виконання нею мінських угод і повернення Криму Україні.

Про це йшлося у спільній заяві Комісії стратегічного партнерства Україна - США, опублікованій на сайті посольства України.

"Сполучені Штати підтвердили свою прихильність підтримки санкцій щодо Росії через її агресію проти України доти, доки Росія повністю не виконає мінські домовленості та не поверне контроль над Кримом Україні", – йдеться у повідомленні.

США також засудили агресивні дії Росії проти міжнародних морських перевізників, які курсують до українських портів Азовським і Чорним морями.

Нагадаємо, що офіційний Вашингтон назвав нелегітимною і "бутафорською" спробу Росії провести на Донбасі так звані "вибори" в порушення Мінських угод і пообіцяв продовжувати запровадження санкцій проти РФ.