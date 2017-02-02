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Білий дім спростував послаблення санкцій щодо російського ФСБ

Міністерство фінансів США не скасовувало санкцій проти ФСБ
Міністерство фінансів США спростувало послаблення санкцій щодо Федеральної служби безпеки Росії, введених в грудні у зв'язку з кібератаками під час американської передвиборчої кампанії.
Білий дім спростував послаблення санкцій щодо російського ФСБ Фото: reuters.com

"Ми не послаблюємо санкції. Наскільки я знаю - це традиційна практика Мінфіну, яка досить часто уточнює специфічні питання після введення санкцій", - заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер повідомив під час брифінгу.

На запитання журналістів, чи є цей крок пом'якшенням політики щодо Росії, Спайсер сказав: "Ні, це не так".

Раніше з'явилась інформація, що США послабили санкції проти російської ФСБ, введені через хакерські атаки. Згідно з документом "Генеральна ліцензія номер 1", опублікованим на сайті Мінфіну США, американським компаніям дозволили взаємодію з ФСБ, яка необхідна для отримання ліцензій та дозволів на експорт в РФ низки продуктів.

Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп поки не прийняв рішення щодо продовження або скасування санкцій, введених стосовно Російської Федерації.

На спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії "говорити поки надто рано".
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02 02 2017 19:58
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