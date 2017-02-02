Білий дім спростував послаблення санкцій щодо російського ФСБ

Міністерство фінансів США спростувало послаблення санкцій щодо Федеральної служби безпеки Росії, введених в грудні у зв'язку з кібератаками під час американської передвиборчої кампанії.

"Ми не послаблюємо санкції. Наскільки я знаю - це традиційна практика Мінфіну, яка досить часто уточнює специфічні питання після введення санкцій", - заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер повідомив під час брифінгу.

На запитання журналістів, чи є цей крок пом'якшенням політики щодо Росії, Спайсер сказав: "Ні, це не так".

Раніше з'явилась інформація, що США послабили санкції проти російської ФСБ, введені через хакерські атаки. Згідно з документом "Генеральна ліцензія номер 1", опублікованим на сайті Мінфіну США, американським компаніям дозволили взаємодію з ФСБ, яка необхідна для отримання ліцензій та дозволів на експорт в РФ низки продуктів.

Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп поки не прийняв рішення щодо продовження або скасування санкцій, введених стосовно Російської Федерації.