Білий дім спростував послаблення санкцій щодо російського ФСБ
"Ми не послаблюємо санкції. Наскільки я знаю - це традиційна практика Мінфіну, яка досить часто уточнює специфічні питання після введення санкцій", - заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер повідомив під час брифінгу.
На запитання журналістів, чи є цей крок пом'якшенням політики щодо Росії, Спайсер сказав: "Ні, це не так".
Раніше з'явилась інформація, що США послабили санкції проти російської ФСБ, введені через хакерські атаки. Згідно з документом "Генеральна ліцензія номер 1", опублікованим на сайті Мінфіну США, американським компаніям дозволили взаємодію з ФСБ, яка необхідна для отримання ліцензій та дозволів на експорт в РФ низки продуктів.
Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп поки не прийняв рішення щодо продовження або скасування санкцій, введених стосовно Російської Федерації.
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