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США дали Росії два місяці на повернення до ДРСМД, інакше вийдуть з договору

"Ми сподіваємося, що вони змінять курс, але наразі немає сигналів, що вони мають намір це зробити"
Сполучені Штати Америки заявляють, що вийдуть з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди протягом 60 днів.
США дали Росії два місяці на повернення до ДРСМД, інакше вийдуть з договору Фото:i.lb.ua

Державний секретар США Майк Помпео оголосив про рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали обвинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного в 1987 році.

"Ми сподіваємося, що вони [Росія] змінять курс, але наразі немає сигналів, що вони мають намір це зробити", - сказав Помпео,  повідомляє Радіо Свобода.

У НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Представник МЗС Росії Марія Захарова, зі свого боку, стверджує, що її країна дотримується положень документа.

НАТО офіційно звинуватило Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, інформує BBC.

"Союзники дійшли висновку, що Росія розробила і розгорнула ракетну систему 9М729, що порушує договір РСМД і несе істотний ризик для євроатлантичної безпеки", - йдеться в заяві НАТО.

"У США є докази того, що Росія порушує договір [РСМД]. І ми надавали ці докази і Росії, і нашим партнерам. Я не можу обговорювати розвіддані і деталі тієї інформації, яка могла бути надана. Але всі сторони ознайомлені з даними, які їм треба знати", - заявила в ексклюзивному інтерв'ю Бі-бі-сі представник держдепартаменту США Ванесса Аскер.

У 2014 році США вперше офіційно попередили Росію про те, що вона порушує договір. Питання про денонсацію цього Договору розглядалося ще адміністрацією президента Барака Обами, але від цього кроку відмовилися через протести Німеччини і побоювання, що він може призвести до гонки озброєнь.

Головним приводом для рішення про можливий вихід США з угоди стало порушення цього договору Росією, яка почала дислокувати в Європі ракети малого радіусу дії, здатні нести ядерні боєголовки. Під час зустрічі з міністрами оборони країн-членів НАТО міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що якщо Москва не змінить свою поведінку, Вашингтон буде змушений створити адекватну противагу новим російським ракетам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон підтримав рішення США про розірвання договору.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що з розумінням ставиться до наміру США вийти з договору.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що якщо США продовжать в односторонньому порядку виходити з міжнародних угод, Росія застосує у відповідь певні заходи, зокрема й військового характеру.

Європейський Союз вважає, що Росія та США повинні докласти усіх можливих зусиль для збереження дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

 

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04 12 2018 22:27
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