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США докладуть усіх зусиль, щоб припинити постачання Іраном зброї росії – Держдеп
Фото з вільного доступу
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу, повідлмояє CNN.
"Сполучені Штати використовуватимуть усі відповідні та належні інструменти з нашого інструментарію, щоб викрити і протидіяти постачанню Іраном зброї росії", – сказав Прайс.
За його словами, США "впродовж місяців націлилися на мережі розповсюдження безпілотних літальних апаратів Ірану", і Вашингтон "завжди шукає засоби, які можуть бути використані для відповіді, такі як санкції та інші фінансові заходи".
"Ми стурбовані тим, що росія також може прагнути придбати передові озброєння в Ірану, такі як ракети "земля-земля", які майже напевно будуть використані у війні проти України", – заявив Прайс.
Речник Державного департаменту додав, що США рішуче запровадять усі санкції щодо російської та іранської торгівлі зброєю, "щоб ускладнити Ірану продаж зброї росії".
Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про викриті плани росіян щодо розміщення іранських ракет на північ від України.
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02 11 2022 15:56 МЕДІА
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