США допоможуть Грузії в боротьбі проти російської пропаганди

Сполучені Штати допоможуть Грузії в боротьбі проти гібридної війни, яку веде Росія.

Про це передає Голос Америки.

Так, за фінансової підтримки посольства США, 20-го лютого було запущено цикл навчальних програм зі стратегічних комунікацій для держслужбовців.

"Сьогодні, коли багато держав і, особливо Росія, активно застосовують різні засоби ведення гібридної війни, а стратегічні комунікації стали найсильнішою зброєю не тільки для формування громадської думки, але і прямого здійснення політики, вважаю, що для нашої країни дуже важливою є співпраця зі США в цьому напрямі для того, щоб максимально донести до нашого населення те благо, яке надає європейська та євроатлантична інтеграція для сьогодення і майбутнього Грузії", - заявив на церемонії відкриття прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Зі свого боку, посол Сполучених Штатів у Грузії Іан Келлі зазначив, що США зацікавлені в тому, щоб Грузія зблизилася зі Заходом та інтегрувалася в НАТО і ЄС. Одночасно посол підкреслив, що для досягнення цих цілей уряду Грузії необхідно мати підтримку населення.

"Ви повинні діяти за принципом "Одна команда, одна місія, єдине послання. Це важливо, оскільки саме ви повинні визначати порядок денний для своєї країни. Якщо ви не зможете цього зробити, це визначить хтось інший, з півночі, або ж профінансує деструктивні сили для вибудовування іншого контексту, який не відповідає інтересам Грузії", - заявив посол США.

Примітно, що згідно з різними опитуваннями, прозахідна орієнтація країни знову має підтримку більшості населення Грузії, хоча одночасно за останній час зросла кількість прихильників членства Грузії в Євразійському Союзі, очолюваному Росією.

Так, за результатами останнього дослідження громадської думки, проведеного в Грузії у грудні 2017-го американською неурядовою організацією - Національним демократичним інститутом (NDI), 29% респондентів висловилися на користь приєднання Грузії до Євразійського Союзу (23% - у червні 2017 року, 20% - в березні 2016 року).

Водночас, за підсумками того ж дослідження, 72% опитаних NDI заявили, що підтримують зближення Грузії з Євросоюзом (77% у червні 2017 року), тоді як 64% респондентів сказали, що підтримують приєднання Грузії до НАТО (66% у червні 2017 року).

Нагадаємо, що Литва на півроку припинила ретрансляцію російського телеканалу "ТВЦi Литва", що належить російській державній телекомпанії "ТВ Центр" за підбурювання до війни і розпалювання ненависті.