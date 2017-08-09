США дорого заплатять за слова Хейлі в Радбезі ООН, - КНДР

У КНДР не уточнили, про яку саме "ціну" йдеться

Північна Корея заявила, що Сполучені Штати Америки "дорого заплатять" за слова посла США в ООН Ніккі Хейлі про те, що ізольована КНДР "напрошується на війну".

"Адміністрація США повинна буде дорого заплатити за її слова", - повідомляє Bloomberg із посиланням на північнокорейське агентство KCNA, яке назвало коментарі Хейлі під час Радбезу ООН цього тижня "істеричними".

При цьому в КНДР не уточнили, про яку саме "ціну" йдеться.

Відзначимо, що під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН постійний представник США в цій міжнародній організації Ніккі Хейлі заявила, що своїми випробуваннями ядерної зброї та іншими незаконними діями Північна Корея відверто демонструє намір розв'язати війну.

У понеділок у Нью-Йорку пройшло екстрене засідання Ради Безпеки ООН, скликане за ініціативою США, Японії, Франції, Великобританії та Південної Кореї через нові ядерні випробування КНДР.

Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням водневої бомби.

Також постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що РБ ООН має прийняти "найсильніші санкції" щодо Північної Кореї. За її словами, лідер КНДР Кім Чен Ин напрошується на війну.