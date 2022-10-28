НОВИНИДитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США доставили в Україну 2,3 млн доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Як заявляє "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Вакцина призначена і для первинного курсу імунізації, і для підсилюючих доз.
Як зазначають у МОЗ, вакцину розподілять по 23 регіонах України. Зокрема, Київ найближчим часом отримає понад 31 тисячу доз, Львівщина – понад 29 тисяч, Полтавщина – більше 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тисяч доз.
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28 10 2022 15:52 МЕДІА
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