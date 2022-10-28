США доставили в Україну 2,3 млн доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

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