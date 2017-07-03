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США гарантують, що жодних "обмінів" України не буде, - Клімкін

За словами Клімкіна, питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів Америки
США дали чітко зрозуміти, що жодних розмінів України не може бути, вона має фундаментальну важливість для Америки.
США гарантують, що жодних "обмінів" України не буде, - Клімкін Фото:112.ua

Про це за підсумками зустрічі із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном заявив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Голос Америки".

"Ми говорили про контакти, і про те, яким чином ми будемо взаємодіяти у найближчому майбутньому у сфері протидії російській агресії. Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути, аж ніяким чином, жодних формальних, неформальних, фантастичних, міфологічних розмінів. Питання України жодним чином не буде вирішуватись в контексті із іншими питаннями. Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів Америки", - зазначив він.

При цьому Клімкін наголосив, що позиція Тіллерсона представляє позицію усього уряду США, включно із президентом Дональдом Трампом.

Окрім цього, за інформацією прес-служби МЗС України, співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США.

"Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.

 
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07 03 2017 20:55
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