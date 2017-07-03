США гарантують, що жодних "обмінів" України не буде, - Клімкін
Про це за підсумками зустрічі із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном заявив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Голос Америки".
"Ми говорили про контакти, і про те, яким чином ми будемо взаємодіяти у найближчому майбутньому у сфері протидії російській агресії. Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути, аж ніяким чином, жодних формальних, неформальних, фантастичних, міфологічних розмінів. Питання України жодним чином не буде вирішуватись в контексті із іншими питаннями. Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів Америки", - зазначив він.
При цьому Клімкін наголосив, що позиція Тіллерсона представляє позицію усього уряду США, включно із президентом Дональдом Трампом.
Окрім цього, за інформацією прес-служби МЗС України, співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США.
"Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.
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