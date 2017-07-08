США готові до діалогу з КНДР, але за однієї умови, - Тіллерсон

Вашингтон готовий вести переговори з Північною Кореєю за умови, що Пхеньян припинить випробування балістичних ракет,

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон.

"Ліпшим сигналом, який Північна Корея могла б дати щодо готовності вести переговори - це зупинка випробувань ракет", - сказав він на саміті азійських лідерів, передає ABC News.

На питання, скільки часу має пройти після припинення цих випробувань, перш ніж можуть початися переговори, Тіллерсон заявив: "Ми дізнаємося, коли побачимо це (припинення ракетних випробувань)".

Нагадаємо, 5 серпня, Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР. Згідно з документом, Північній Кореї забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди, а також морепродуктів.

Влада КНДР у відповідь на санкції заявила, що Пхеньян ніколи не сяде за стіл переговорів про свою ядерну програму, поки США підтримують "ворожу політику".

Проект резолюції ООН був розроблений США у відповідь на два запуски міжконтинентальних балістичних ракет Північною Кореєю. 28 липня Північна Корея запустила ракету, яка впала в територіальних водах Японії. На наступний день КНДР провела ще один запуск міжконтинентальної ракети Хвасон-14.