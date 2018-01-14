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США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань, – Мінфін

У FinCEN заявили, що активно слідкуватимуть за процесом створення Служби в Україні
Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове допомагати Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.
США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань, – Мінфін Фото: minfin.gov.ua

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства фінансів України.

Заступник глави FinCEN Джамал Ель-Хінді заявив, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань. У розмові з главою українського Мінфіну Олександром Данилюком вони обговорили взаємодію Служби фінрозслідувань з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування. Також Джамал Ель-Хінді зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2018 році більше двох траншів.

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14 01 2018 22:00
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