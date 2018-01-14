БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове допомагати Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань, – Мінфін
У FinCEN заявили, що активно слідкуватимуть за процесом створення Служби в Україні
Фото: minfin.gov.ua
Про це повідомляють у прес-службі Міністерства фінансів України.
Заступник глави FinCEN Джамал Ель-Хінді заявив, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань. У розмові з главою українського Мінфіну Олександром Данилюком вони обговорили взаємодію Служби фінрозслідувань з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування. Також Джамал Ель-Хінді зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу.
Нагадаємо, Міністерство фінансів сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2018 році більше двох траншів.
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