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США готові негайно перехопити північнокорейську ракету, - Пентагон

У США все ще є можливість використати військову силу проти КНДР
США негайно зроблять конкретні дії для знищення північнокорейської ракети, якщо її запустять у бік будь-якого з союзників.
США готові негайно перехопити північнокорейську ракету, - Пентагон Фото: afp.com

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

"Ми зробимо негайні і конкретні заходи, щоб знищити її", - сказав він у відповідь на питання, що зроблять США, якщо Північна Корея почне використовувати балістичні ракети проти американських союзників, передає Yonhap.

Глава Пентагону також наголосив, що у США все ще є можливість використати військову силу проти КНДР, пише Washington Examiner.  

"Я можу запевнити, що в тісній співпраці з нашими союзниками можливі сильні військові наслідки, якщо [Північна Корея] почне бойові дії", - сказав він.

Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

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17 08 2017 23:47
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