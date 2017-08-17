США готові негайно перехопити північнокорейську ракету, - Пентагон
Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.
"Ми зробимо негайні і конкретні заходи, щоб знищити її", - сказав він у відповідь на питання, що зроблять США, якщо Північна Корея почне використовувати балістичні ракети проти американських союзників, передає Yonhap.
Глава Пентагону також наголосив, що у США все ще є можливість використати військову силу проти КНДР, пише Washington Examiner.
"Я можу запевнити, що в тісній співпраці з нашими союзниками можливі сильні військові наслідки, якщо [Північна Корея] почне бойові дії", - сказав він.
Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).
У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.
У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.
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