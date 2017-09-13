США готові підтримати фінансування миротворців ООН для України

Попри наміри нинішньої адміністрації США суттєво скоротити внески в ООН, в тому числі на миротворчі операції, офіційний Вашингтон все ж готовий зробити виключення для України щодо введення миротворців на Донбас.

Таке переконання висловила у вівторок в Вашингтоні віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами проведених зустрічей в американській столиці, пише "Укрінформ".

"Думаю, що ми отримали чітке запевнення з боку США стосовно того, що Сполучені Штати готові зробити виключення зі свого правила, яке вони недавно запровадили щодо відмови від підтримки будь-яких миротворчих місій з боку ООН та їх оплати", - відповіла український урядовець на запитання про ставлення США до української ініціативи щодо миротворців ООН.

Вона висловила переконання, що в разі прийняття спільного рішення в Раді Безпеки ООН про введення миротворців на Донбас, американська сторона "була би готова підтримати це фінансово".

Віце-прем'єр нагадала, що Україна виступила з ініціативою запровадити миротворчу місію на Донбасі ще в 2015 році, і "американські колеги повністю поділяють цей підхід".

Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.