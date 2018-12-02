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США готові сісти за стіл переговорів з КНДР, - Пенс

Нова стратегія Вашингтона "передбачає максимальний тиск і взаємодію в той же час"
США готові провести переговори з КНДР, але тиск на Північну Корею триватиме, допоки країна не відмовиться від ядерної програми.
США готові сісти за стіл переговорів з КНДР, - Пенс Фото: ap.org

Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс, передає The Washington Post.

Він підкреслив, що нова стратегія Вашингтона "передбачає максимальний тиск і взаємодію в той же час".

"Суть в тому, що тиск не буде послаблюватися, поки КНДР насправді не робитиме того, що, на думку альянсу, є істотним кроком до зменшення ядерної потужності. Кампанія максимального тиску буде тривати і посилюватися. Але якщо КНДР хоче говорити, ми поговоримо", - наголосив Пенс.

"Помилок минулого не буде, тож на поступки в обмін на проведення переговорів Північна Корея може не розраховувати", - підкреслив віце-президент.

Нагадаємо, 24 січня США розширили санкційний список щодо Північної КореїДо списку тих, хто потрапив під санкції юридичних осіб, увійшли північно-корейські і китайські організації, зокрема міністерство нафтової промисловості КНДР.

У переліку 16 фізичних осіб - громадян КНДР. Серед них декілька людей, які працюють на північнокорейські компанії в Росії.

22 грудня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одноголосно прийняла резолюцію про введення нових санкцій проти Північної Кореї.

Додамо, що 9 січня Європейський союз заявив про розширення санкційного списку щодо КНДР.

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12 02 2018 07:48
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