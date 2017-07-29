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США готові співпрацювати з Росією, Іраном та КНДР, – Тіллерсон

Сполучені Штати готові співпрацювати з РФ, Іраном та КНДР після запровадження санкцій
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.
США готові співпрацювати з Росією, Іраном та КНДР, – Тіллерсон Фото: reuters.com

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

"Майже одностайне голосування по списку санкцій законопроекту в конгресі демонструє бажання американців побачити, що Росія робить кроки щодо поліпшення відносин із США. Ми сподіваємося, що співпраця з РФ із головних світових питань продовжиться і запроваджені санкції більше не будуть потрібні", – заявив Тіллерсон.

Він також зазначив, що США "будуть щільно працювати" з "друзями і партнерами", щоб забезпечити ясне розуміння їхнього "сигналу Росії, Ірану та Північній Кореї".

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

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