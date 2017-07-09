США готові відправити під санкції всіх, хто торгує з Північною Кореєю

Глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що підготував урядове розпорядження для президента США Дональда Трампа, що передбачає санкції проти країн, що торгують з Північною Кореєю.

"Якщо ми не отримаємо ці додаткові санкції в ООН, то як я вже говорив на вихідних, я підготував виконавчий указ, який вже можна відправляти на стіл президенту. Указ дозволить припинити торгівлю та ввести санкції проти всіх, хто займається торгівлею з Північною Кореєю", - сказав Мнучін журналістам, повідомляє The Hill.

"Цілком очевидно, що зараз увага зосереджена на тому, щоб в ООН ввели додаткові санкції", - сказав Мнучін.

Нагадаємо, США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Проект резолюції також передбачає заборону на пересування Кім Чен Ина за кордон, блокування експорту текстильних виробів з Північної Кореї і виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, які працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду.

Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.