США готові застосувати ядерні можливості для захисту себе і союзників, - Трамп
Цей коментар Трампа з’явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Маттіса, що Вашингтон дасть "масивну військову відповідь" на можливі загрози з боку Північної Кореї, - повідомляє "Радіо Свобода".
Військові Південної Кореї повідомили 4 вересня, що їхні повітряні сили та армія провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби.
За цим повідомленням, південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР, вразивши "призначені цілі в Японському морі".
Вже й без цього висока напруженість на Корейському півострові зросла після того, як Північна Корея 3 вересня заявила, що успішно випробувала водневу бомбу, яку може транспортувати міжконтинентальна балістична ракета.
Нагадаємо, влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.
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