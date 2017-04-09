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США готові застосувати ядерні можливості для захисту себе і союзників, - Трамп

Повітряні сили та армія США провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників "з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей".
США готові застосувати ядерні можливості для захисту себе і союзників, - Трамп Фото: AFP

Цей коментар Трампа з’явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Маттіса, що Вашингтон дасть "масивну військову відповідь" на можливі загрози з боку Північної Кореї, - повідомляє "Радіо Свобода".

Військові Південної Кореї повідомили 4 вересня, що їхні повітряні сили та армія провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби.

За цим повідомленням, південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР, вразивши "призначені цілі в Японському морі".

Вже й без цього висока напруженість на Корейському півострові зросла після того, як Північна Корея 3 вересня заявила, що успішно випробувала водневу бомбу, яку може транспортувати міжконтинентальна балістична ракета.

Нагадаємо, влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.

 
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