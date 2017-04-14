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США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, - NBC

Один з есмінців США знаходиться в 500 км від ядерних майданчиків КНДР
США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.
США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, - NBC Фото: rbc.ua

США розмістили два есмінці, оснащені крилатими ракетами типу Томагавк, повідомили чиновники, повідомляє NBC з посиланням на джерела в американській розвідці.

Один з бойових кораблів, як наголошується, розташований менш ніж в 500 км від майданчика для ядерних випробувань КНДР. Також повідомляється, що при необхідності ВПС США готові задіяти бомбардувальники, розміщені на острові Гуам у Тихому океані.

У той же час у Північній Кореї попередили, що вдарять по США ядерною зброєю, якщо зафіксують атаку з американської сторони.

Раніше також повідомлялося про підготовку північнокорейською владою підземного ядерного вибуху. Випробування, імовірно, відбудуться 15 квітня на полігоні Пунгери біля гори Мантапсан.

Президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила  ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Північна Корея регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски. Після чергових випробувань, що відбулися в березні, в КНДР заявили, що провели навчання з нанесення удару по американських базах в Японії.

Додамо, що Північна Корея заявила, що захищатиме себе "потужною силою зброї" у відповідь на наближення ударної групи військово-морського флоту США до Корейського півострова.
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