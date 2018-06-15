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США готуються запровадити мита на ще $ 100 млрд китайських товарів

Китай також опублікував перелік американських товарів вартістю 50 мільярдів доларів
Президент США Дональд Трамп готується до запровадження другої хвилі мит на 100 мільярдів доларів китайського експорту після того, як 15 червня оголосить про додаткове обмитнення 50 мільярдів доларів китайських товарів.
США готуються запровадити мита на ще $ 100 млрд китайських товарів Фото: gettyimages.com

Нова порція американських тарифів зараз знаходиться на стадії розробки, проте зазначається, що для її остаточного ухвалення необхідно приблизно два місяці, - повідомляє Reuters.

Зазначається, що при складанні списку товарів, на які США запровадять додаткове мито у розмірі 25%, американці намагались мінімізувати вплив цих мит на американських споживачів та компанії. Проте повністю його нівелювати неможливо.

В той же час, Китай також опублікував перелік американських товарів вартістю 50 мільярдів доларів, які планує додатково обмитнити.

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15 06 2018 11:34
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