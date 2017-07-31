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США хочуть мати конструктивні відносини з Росією, - Пенс

рамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії
США готові скасувати антиросійські санкції, якщо Росія відмовиться від дій, які призвели до введення обмежень.
США хочуть мати конструктивні відносини з Росією, - Пенс Фото: ap.org

Про це віце-президент США Майк Пенс заявив у ході візиту до Естонії, текст заяви опубліковано на сайті Білого дому.

Пенс відзначив, що США хочуть мати конструктивні відносини з Росією. Однак минулого тижня Москва здійснила "рішучий крок щодо обмеження дипломатичної присутності США у своїй країні".

"Президент Трамп дав зрозуміти: Америка готова до поліпшення відносин з Росією. Але президент і Конгрес єдині в нашому посланні: поліпшення відносин і зняття санкцій вимагають від Росії відмови від дій, які спочатку стали причиною запровадження санкцій", - заявив віце-президент США.

Відзначимо, що за словами Пенса, Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

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