США хочуть мати конструктивні відносини з Росією, - Пенс
Про це віце-президент США Майк Пенс заявив у ході візиту до Естонії, текст заяви опубліковано на сайті Білого дому.
Пенс відзначив, що США хочуть мати конструктивні відносини з Росією. Однак минулого тижня Москва здійснила "рішучий крок щодо обмеження дипломатичної присутності США у своїй країні".
"Президент Трамп дав зрозуміти: Америка готова до поліпшення відносин з Росією. Але президент і Конгрес єдині в нашому посланні: поліпшення відносин і зняття санкцій вимагають від Росії відмови від дій, які спочатку стали причиною запровадження санкцій", - заявив віце-президент США.
Відзначимо, що за словами Пенса, Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків