США і Чехія виконають спостережний політ над Росією

Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд

Американський літак ОС-135Б з 10 по 14 квітня виконає спостережний політ над територією Росії в рамках договору з відкритого неба.

"У період з 10 по 14 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, інформують "РИА Новости".

Відзначається, що російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і порядок застосування передбаченої договором апаратури спостереження.

Літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд.

Нагадаємо, у вересні 2016 року американський літак-розвідник, що здійснював регулярний патрульний політ над Чорним морем, був перехоплений російським винищувачем.