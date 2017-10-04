США і Чехія виконають спостережний політ над Росією
"У період з 10 по 14 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, інформують "РИА Новости".
Відзначається, що російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і порядок застосування передбаченої договором апаратури спостереження.
Літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.
Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд.
Нагадаємо, у вересні 2016 року американський літак-розвідник, що здійснював регулярний патрульний політ над Чорним морем, був перехоплений російським винищувачем.
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