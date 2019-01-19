США і КНДР домовилися про другий саміт на найвищому рівні

Президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наприкінці лютого, але продовжить економічні санкції щодо Пхеньяну.

Про це повідомляє Білий дім у п'ятницю після того, як Трамп зустрівся з провідним ядерним переговірником Пхеньяна.

Оголошення відбулося на тлі дипломатичного шквалу у Вашингтоні навколо візиту Кім Йон Чхола, колишнього шефа розвідки, наближеного до лідера КНДР, і ознаменувало крок у спробі денуклеаризації, яка призупинилася після знакової зустрічі між Трампом і північнокорейським лідером у Сінгапурі 12 червня.

Місце саміту буде оголошено пізніше, заявили в Білому домі.

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що переговори Трампа з північнокорейським представником були продуктивними, але додала, що Сполучені Штати "продовжуватимуть зберігати тиск і санкції проти Північної Кореї", пише Reuters.

Відзначимо, що президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин свою другу зустріч можуть провести у столиці В’єтнаму Ханої.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.