США і Південна Корея погодилися зняти обмеження з південнокорейських ракет

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і президент США Дональд Трамп домовилися зняти обмеження на вагу бойової частини південнокорейських ракетних систем, щоб зміцнити оборонні можливості Сеула в умовах провокацій з боку КНДР.

Як повідомляє Yonhap з посиланням на заяву канцелярії президента Південної Кореї, угода була досягнута під час телефонної розмови між лідерами двох країн у понеділок, 4 вересня.

"Президент Мун провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і обговорив заходи протидії шостому ядерному випробуванню КНДР", - сказав представник Синього дому (резиденції президента Південної Кореї).

У якості "ефективного" контрзаходу лідери США і Південної Кореї погодилися зняти ліміт на вагу бойової частини південнокорейських ракет.

Відповідно до двосторонньої угоди, вага бойової частини південнокорейських ракет була обмежена до 500 кг, хоча Сеул неодноразово виступав за збільшення до 1 тонни.

Нагадаємо, в районі північнокорейського міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто стався землетрус – за різними даними, магнітудою від 5,2 до 6,4. Південна Корея пов'язала поштовхи з можливим ядерним випробуванням.

Пізніше влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.

У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.