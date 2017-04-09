Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США і Південна Корея погодилися зняти обмеження з південнокорейських ракет

Вага бойової частини південнокорейських ракет збільшена до тони
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і президент США Дональд Трамп домовилися зняти обмеження на вагу бойової частини південнокорейських ракетних систем, щоб зміцнити оборонні можливості Сеула в умовах провокацій з боку КНДР.
США і Південна Корея погодилися зняти обмеження з південнокорейських ракет Фото: Reuters

Як повідомляє Yonhap з посиланням на заяву канцелярії президента Південної Кореї, угода була досягнута під час телефонної розмови між лідерами двох країн у понеділок, 4 вересня.

"Президент Мун провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і обговорив заходи протидії шостому ядерному випробуванню КНДР", - сказав представник Синього дому (резиденції президента Південної Кореї).

У якості "ефективного" контрзаходу лідери США і Південної Кореї погодилися зняти ліміт на вагу бойової частини південнокорейських ракет.

Відповідно до двосторонньої угоди, вага бойової частини південнокорейських ракет була обмежена до 500 кг, хоча Сеул неодноразово виступав за збільшення до 1 тонни.

Нагадаємо, в районі північнокорейського міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто стався землетрус – за різними даними, магнітудою від 5,2 до 6,4. Південна Корея пов'язала поштовхи з можливим ядерним випробуванням.

Пізніше влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.

У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2017 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.