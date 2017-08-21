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США і Південна Корея розпочали військові навчання попри складні відносини з КНДР

Спільні американсько-південнокорейські навчання будуть продовжуватись до 31 серпня
Військові Південної Кореї і США розпочали навчання на тлі підвищеної напруженості у відносинах з КНДР.
США і Південна Корея розпочали військові навчання попри складні відносини з КНДР Фото: rusrep.ru

Президент Південної Кореї Мун Дже-ин заявив, що навчання Ulchi Freedom Guardian носять цілковито оборонний характер і не мають на меті збільшити напруженість на півострові, повідомляє Reuters.

"У нас немає жодного наміру посилити військову напруженість на Корейському півострові, оскільки ці навчання проводяться щороку і мають оборонний характер", - сказав Мун.

Крім того, він застеріг КНДР від провокацій, які могли б погіршити ситуацію на півострові.

Спільні американсько-південнокорейські навчання будуть продовжуватись до 31 серпня, передбачається застосування комп'ютерного моделювання, призначеного для підготовки до війни з Північною Кореєю, здатною завдати ядерного удару.

Сполучені Штати також називають навчання "оборонними за своїм характером", у державних ЗМІ КНДР заявляють у свою чергу, що це "оманлива маска".

Північна Корея розглядає навчання як підготовку до вторгнення.

Як відомо, між США та КНДР вже довгий час тримаються напружені відносини. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово погрожував США. Він наказав армії завжди бути напоготові до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.

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21 08 2017 09:58
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