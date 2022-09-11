США і рф готують переговори щодо контролю над ядерною зброєю – Держдеп

США і росія незабаром зустрінуться та обговорять відновлення інспекцій в рамках нового Договору про скорочення і обмеження ядерних озброєнь (СНО), які були призупинені до російського вторгнення в Україну.

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Reuters.

Прайс сказав, що двостороння консультативна комісія, механізм реалізації останньої угоди про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу, збереться "в найближчому майбутньому".

росія в серпні призупинила співпрацю з інспекціями у рамках договору, звинувативши в цьому обмеження на поїздки, введені Вашингтоном і його союзниками через лютневе вторгнення москви в Україну, але заявила, що як і раніше прихильна дотриманню положень договору.

"Ми чітко дали зрозуміти росії, що заходи, запроваджені внаслідок неспровокованої війни рф проти України, не перешкоджають російським інспекторам проводити інспекції за новим Договором у Сполучених Штатах. Тому ми сподіваємося, що засідання комісії дозволить нам продовжити ці інспекції", – сказав Прайс.

Новий договір, який набув чинності у 2011 році, обмежує кількість стратегічних ядерних боєзарядів, які можуть бути розгорнуті Сполученими Штатами і росією, а також розгортання ракет наземного й підводного базування та бомбардувальників для їхньої доставки.

Комісія, яка має збиратися двічі на рік, востаннє збиралася в жовтні 2021 року, незадовго до того, як росія почала перекидати війська до свого кордону з Україною.

Прайс сказав, що Вашингтон сподівається на "конструктивну сесію", але не уточнив дату або місце проведення зустрічі.

Особа, знайома з цим питанням, яка говорила на умовах анонімності, повідомила, що засідання, як очікується, пройде в Каїрі.