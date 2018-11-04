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США і Росія блокують спроби один одного розслідувати хіматаку в Сирії

Рада Безпеки ООН не схвалила три проекти резолюцій щодо хімічної атаки в Сирії
Під час засідання Ради Безпеки ООН 10 квітня Москва та Вашингтон заблокували спроби один одного розпочати міжнародне розслідування хімічної атаки в Сирії.
США і Росія блокують спроби один одного розслідувати хіматаку в Сирії Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці на місто Думу у Східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців, - повідомляє Reuters.

Рада Безпеки ООН не схвалила три проекти резолюцій щодо хімічної атаки в Сирії. Росія наклала вето на текст США. Дві інші резолюції, які підготувала РФ, не зібрали необхідної підтримки через вето кількох країн, зокрема США.

Представниця США у Радбезі ООН Ніккі Хейлі заявила, що ухвалення резолюції США було найменшим, що могла б зробити Рада безпеки ООН.

Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти режиму Асада у Сирії та вже 12 разів з початку воєнного конфлікту накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

 

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11 04 2018 09:58
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