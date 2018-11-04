США і Росія блокують спроби один одного розслідувати хіматаку в Сирії
Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці на місто Думу у Східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців, - повідомляє Reuters.
Рада Безпеки ООН не схвалила три проекти резолюцій щодо хімічної атаки в Сирії. Росія наклала вето на текст США. Дві інші резолюції, які підготувала РФ, не зібрали необхідної підтримки через вето кількох країн, зокрема США.
Представниця США у Радбезі ООН Ніккі Хейлі заявила, що ухвалення резолюції США було найменшим, що могла б зробити Рада безпеки ООН.
Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти режиму Асада у Сирії та вже 12 разів з початку воєнного конфлікту накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.
Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности