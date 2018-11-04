США і Росія блокують спроби один одного розслідувати хіматаку в Сирії

Рада Безпеки ООН не схвалила три проекти резолюцій щодо хімічної атаки в Сирії

Під час засідання Ради Безпеки ООН 10 квітня Москва та Вашингтон заблокували спроби один одного розпочати міжнародне розслідування хімічної атаки в Сирії.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці на місто Думу у Східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців, - повідомляє Reuters.

Рада Безпеки ООН не схвалила три проекти резолюцій щодо хімічної атаки в Сирії. Росія наклала вето на текст США. Дві інші резолюції, які підготувала РФ, не зібрали необхідної підтримки через вето кількох країн, зокрема США.

Представниця США у Радбезі ООН Ніккі Хейлі заявила, що ухвалення резолюції США було найменшим, що могла б зробити Рада безпеки ООН.

Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти режиму Асада у Сирії та вже 12 разів з початку воєнного конфлікту накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.