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США і Росія внесли до Радбезу ООН протилежні резолюції по Сирії

У результаті атаки зарином в Хан-Шейхуні загинули 87 осіб
США і Росія внесли на розгляд Ради Безпеки ООН дві резолюції по Сирії, які суперечать одна одній, що стосуються продовження роботи спільної слідчої комісії в складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї.
США і Росія внесли до Радбезу ООН протилежні резолюції по Сирії Фото: news.cn

Кожна з резолюцій пропонує продовжити мандат комісії, але на абсолютно різних умовах, - повідомляє DW.

Так, в резолюції США висловлюється серйозна стурбованість результатами експертиз ОЗХЗ, особливо останньою доповіддю від 26 жовтня. Вашингтон схвалює методи роботи комісії і пропонує продовжити її підтримку, продовживши мандат на два роки.

У свою чергу Росія критикує роботу ОЗХЗ і готова продовжити її мандат тільки на шість місяців, пропонуючи комісії "переглянути свої попередні оцінки та висновки" і провести повторну експертизу на місці подій, а також включати в свої звіти матеріали сирійського уряду. Крім того, Москва закликає Генсека ООН Антоніу Гутерріша включати в комісію експертів із гранично різних географічних зон.

Повідомляється, що останню доповідь ОЗХЗ Рада Безпеки ООН обговорить 7 листопада.

Нагадаємо, на початку квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, щоавіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

 

 

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03 11 2017 08:52
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