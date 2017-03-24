США і Словаччина готові приєднатися до ліквідації наслідків вибухів у Балаклії

У НАТО вже висловили готовність надати допомогу Україні в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на арсеналі в Балаклії Харківської області. Зокрема, позитивну відповідь отримано від декількох країн Альянсу, зокрема, США та Словаччини.

Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила за результатами зустрічі з представниками Євроатлантичного центру протидії катастрофам у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Ми обговорили з нашими партнерами з НАТО питання залучення Євроатлантичного центру протидії катастрофам для того, щоб допомогти з розмінуванням", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що за дорученням Президента України це питання зараз активно опрацьовують дипломати Місії України при НАТО.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.

Окрім того, в'їзд на територію Балаклії відкрито, а 70% населення вже повернулися додому. За словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.