США і Словаччина готові приєднатися до ліквідації наслідків вибухів у Балаклії
Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила за результатами зустрічі з представниками Євроатлантичного центру протидії катастрофам у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
"Ми обговорили з нашими партнерами з НАТО питання залучення Євроатлантичного центру протидії катастрофам для того, щоб допомогти з розмінуванням", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.
Вона зазначила, що за дорученням Президента України це питання зараз активно опрацьовують дипломати Місії України при НАТО.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.
Окрім того, в'їзд на територію Балаклії відкрито, а 70% населення вже повернулися додому. За словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.
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