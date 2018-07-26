Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США і ЄС домовились про припинення торгових напруг і поступове зняття мит

Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером
США і ЄС домовилися утриматися від введення мит на автомобілі і почали переговори щодо уникнути торговельної війни.
США і ЄС домовились про припинення торгових напруг і поступове зняття мит Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

"Після зустрічі в Білому домі з Трампом президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що переговори будуть також спрямовані на вирішення питання американських тарифів на сталь і алюміній і відповідні мита Європи", - повідомляє Reuters.

Європа погодилася збільшити закупівлі американського природного газу і знизити торгові мита для американських соєвих бобів.

"Здорово знову торгувати з Європейським Союзом. Це великий день для вільної і справедливої торгівлі!", - написав Трамп у Twitter.

Європейські уряди і офіційні особи ЄС високо оцінили угоду Трампа-Юнкера.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів"Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.

Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2018 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.