США і ЄС домовились про припинення торгових напруг і поступове зняття мит

США і ЄС домовилися утриматися від введення мит на автомобілі і почали переговори щодо уникнути торговельної війни.

"Після зустрічі в Білому домі з Трампом президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що переговори будуть також спрямовані на вирішення питання американських тарифів на сталь і алюміній і відповідні мита Європи", - повідомляє Reuters.

Європа погодилася збільшити закупівлі американського природного газу і знизити торгові мита для американських соєвих бобів.

"Здорово знову торгувати з Європейським Союзом. Це великий день для вільної і справедливої торгівлі!", - написав Трамп у Twitter.

Європейські уряди і офіційні особи ЄС високо оцінили угоду Трампа-Юнкера.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів. "Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.

Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.