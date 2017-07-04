США каратимуть за нові хімічні атаки у Сирії, - посол на Радбезі ООН
Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила представник США Ніккі Хейлі, повідомляє Еспресо.TV.
"США вчора зробили збалансований крок. Прийшов час для Росії діяти відповідально у Сирії. Світ чекає, що Росія перегляне свій альянс з Башаром Асадом. США не залишать без покарання нове використання хімічної зброї у Сирії", - сказала Хейлі.
За її словами, треба досягти політичного врегулювання у Сирії. Для цього сирійський режим та його союзники повинні серйозно поставитись до політичного процесу.
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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.
У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.
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