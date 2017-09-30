ПОЛІТИКА НОВИНИДержавний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Вашингтон має канали комунікацій з Північною Кореєю і перевіряє її готовність до переговорів щодо ядерної програми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США мають канали комунікації з КНДР і готові до діалогу, – Тіллерсон
Держсекретар США оголосив про готовність до переговорів з КНДР
Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters
Про це він сказав у суботу, 30 вересня, пише DW з посиланням на AFP.
"Ми не перебуваємо в темряві, у нас є два-три відкритих канали з Пхеньяном", – заявив він під час візиту до Пекіна.
Він запевнив, що США готові до переговорів.
"Ми можемо говорити з ними, і ми будемо говорити", – відзначив Тіллерсон.
Нагадаємо, Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН Юкія Амано заявив, що Північна Корея домоглася "швидкого прогресу" в розвитку ядерної зброї за останні роки.
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