США мають канали комунікації з КНДР і готові до діалогу, – Тіллерсон

Держсекретар США оголосив про готовність до переговорів з КНДР

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Вашингтон має канали комунікацій з Північною Кореєю і перевіряє її готовність до переговорів щодо ядерної програми.

Про це він сказав у суботу, 30 вересня, пише DW з посиланням на AFP.

"Ми не перебуваємо в темряві, у нас є два-три відкритих канали з Пхеньяном", – заявив він під час візиту до Пекіна.

Він запевнив, що США готові до переговорів.

"Ми можемо говорити з ними, і ми будемо говорити", – відзначив Тіллерсон.

Нагадаємо, Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН Юкія Амано заявив, що Північна Корея домоглася "швидкого прогресу" в розвитку ядерної зброї за останні роки.