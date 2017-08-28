США мають намір продовжити тиск на КНДР

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США мають намір і далі використовувати мирний тиск на керівництво Північної Кореї.

"Ми розглядаємо це як провокацію проти США та наших союзників. Ми продовжимо нашу кампанію мирного тиску, як я її описав, працюючи з союзниками, працюючи також із Китаєм, щоб побачити, чи вдасться нам посадити представників режиму в Пхеньяні за стіл переговорів. Ми хочемо, щоб режим Кіма зрозумів, що існує інший шлях, який він може вибрати ", - заявив Тіллерсон, передає DW.

Також глава Держдепу заявив, що ракетні випробування КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що вранці 26 серпня Північна Корея запустила кілька ракет малої дальності в напрямку Японського моря.

Як відомо, між США та КНДР вже довгий час тримаються напружені відносини. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово погрожував США. Він наказав армії завжди бути напоготові до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.