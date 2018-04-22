США можуть лишити авіаносець у Середземному морі, - ЗМІ
Цей крок може стати відповіддю на російську активністьу регіоні, повідомляє видання Defence News з посиланням на джерела в Міноборони США.
Влада США також враховує той фактор, що американський авіаносець у водах Середземного моря дасть можливість показати президенту Сирії Башару Асаду серйозність попередження президента США Дональда Трампа про неприпустимість подальшого застосування хімічної зброї, щоб уникнути повторних авіаударів.
Рішення щодо авіаносця ще не пройнято, однак дискусії про це ведуться.
Як зазначається, збереження корабля в Середземному морі буде суттєвим відступом від порядку ротації авіаносців на Близькому Сході, який залишався незмінним з часів операції "Буря в пустелі" 1991 року, однак це відповідатиме оновленому фокусу військового керівництва США на тлі зростання таких держав, як Росія і Китай.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.
Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.
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