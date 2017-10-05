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США можуть приєднатися до "нормандської четвірки", - Клімкін

Клімкін наголосив, що США, ймовірно, долучаться до перемовин у "нормандському форматі" з Росією
США можуть долучитися до перемовин у "нормандському форматі" стосовно ситуації на Донбасі.
США можуть приєднатися до "нормандської четвірки", - Клімкін Фото: Reuters

Клімкін наголосив, що США, ймовірно, долучаться до перемовин у "нормандському форматі" з Росією, однак зауважив, що у цій справі важлива саме ефективність перемовин, а не їхній формат, -  повідомляє ТСН.

Міністр також додав, що перебуватиме у США у той час, коли Тіллерсон матиме зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Клімкін розповів, що держсекретар під час цих перемовин буде виступити на боці української сторони. 

"Він зараз розуміє не просто загалом логіку нашої спільної позиції, а й усвідомлює деталі. Зараз справа за тим, щоб він тиснув на Лаврова, я дуже сподіваюся, що це йому вдасться... Ми дуже детально поговорили телефоном, можливо, варто буде зустрітися за результатами останніх контактів з російською стороною", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Сергій Лавров запланували на сьогодні перший офіційний контакт.

Зазначимо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
 
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10 05 2017 09:59
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