США можуть приєднатися до "нормандської четвірки", - Клімкін

США можуть долучитися до перемовин у "нормандському форматі" стосовно ситуації на Донбасі.

Клімкін наголосив, що США, ймовірно, долучаться до перемовин у "нормандському форматі" з Росією, однак зауважив, що у цій справі важлива саме ефективність перемовин, а не їхній формат, - повідомляє ТСН.

Міністр також додав, що перебуватиме у США у той час, коли Тіллерсон матиме зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Клімкін розповів, що держсекретар під час цих перемовин буде виступити на боці української сторони.

"Він зараз розуміє не просто загалом логіку нашої спільної позиції, а й усвідомлює деталі. Зараз справа за тим, щоб він тиснув на Лаврова, я дуже сподіваюся, що це йому вдасться... Ми дуже детально поговорили телефоном, можливо, варто буде зустрітися за результатами останніх контактів з російською стороною", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Сергій Лавров запланували на сьогодні перший офіційний контакт.