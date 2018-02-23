США можуть відкрити посольство в Єрусалимі у травні, – ЗМІ

Офіційного повідомлення від адміністрації президента США з цього приводу немає

Відкриття нового посольства США в Єрусалимі очікується в травні 2018 року.

За інформацією іноземних агенцій Reuters і Associated Press з посиланням на невказані джерела серед посадовців у США, відкриття посольства може збігтися у часі зі святкуванням 70-річчя проголошення незалежності Ізраїлю, пише "Радіо Свобода".

"Хотів би привітати президента США Дональда Трампа щодо його рішення перевести посольство США в нашу столицю у день 70-річчя незалежності Ізраїлю. Немає більшого подарунку! Найсправедливіший і правильний крок. Дякую, друже", – написав у Twitter міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац.

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Офіційного повідомлення від адміністрації президента США з цього приводу немає.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Заява Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.

Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.