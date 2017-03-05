ПОЛІТИКА НОВИНИДержавний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив у середу, 3 травня, що США введуть більше санкцій проти Північної Кореї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США можуть ввести нові санкцій проти Північної Кореї, - Тіллерсон
Санкції будуть введені, якщо дії Північної Кореї вимагатимуть цього
Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters
На подібні кроки США підуть, якщо Пхеньян зробить кроки, які заслуговують такої відповіді, повідомляє Reuters.
"Ми готуємо додаткові санкції", - заявив Тіллерсон в коментарі співробітників Держдепартаменту.
Нагадаємо, КНДР погрожує затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.
Північноатлантичний альянс не втручатиметься у можливе протистоянняСполучених Штатів Америки та Північної Кореї.
Папа Римський Франциск заявив, що людство не зможе витримати широкомасштабну війну і США і КНДР потрібна країна-посередник.
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03 05 2017 19:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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