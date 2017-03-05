Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США можуть ввести нові санкцій проти Північної Кореї, - Тіллерсон

Санкції будуть введені, якщо дії Північної Кореї вимагатимуть цього
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив у середу, 3 травня, що США введуть більше санкцій проти Північної Кореї.
США можуть ввести нові санкцій проти Північної Кореї, - Тіллерсон Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

На подібні кроки США підуть, якщо Пхеньян зробить кроки, які заслуговують такої відповіді, повідомляє Reuters.

"Ми готуємо додаткові санкції", - заявив Тіллерсон в коментарі співробітників Держдепартаменту.

Нагадаємо, КНДР погрожує затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.

Північноатлантичний альянс не втручатиметься у можливе протистоянняСполучених Штатів Америки та Північної Кореї.

Папа Римський Франциск заявив, що людство не зможе витримати широкомасштабну війну і США і КНДР потрібна країна-посередник.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2017 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.