США можуть ввести нові санкцій проти Північної Кореї, - Тіллерсон Санкції будуть введені, якщо дії Північної Кореї вимагатимуть цього

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив у середу, 3 травня, що США введуть більше санкцій проти Північної Кореї.

Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

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