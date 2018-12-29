США можуть залишити зброю курдам після виходу із Сирії, - ЗМІ
Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників. Троє посадовців сказали, що рекомендації є частиною обговорення проекту плану військовими США. Поки незрозуміло, що Пентагон врешті-решт порекомендує Білому дому.
У Пентагоні обговорення все ще знаходяться на ранній стадії і рішення ще не прийнято. Цей план буде представлений Білому дому в найближчі дні, а президент США Дональд Трамп прийме остаточне рішення.
Пентагон заявив, що було б "недоречно" і передчасно коментувати, що буде зі зброєю.
"Планування триває, і зосереджено на здійсненні контрольованого виведення сил, приймаючи всі можливі заходи для забезпечення безпеки наших військ", - сказав представник Пентагону Шон Робертсон.
Такий крок, ймовірно, розгніває Туреччину, яка розглядає курдські підрозділи як терористичну організацію і навіть обіцяла почати військову операцію проти них.
Нагадаємо, Трамп оголосив, що понад дві тисячі американських солдатів скоро повернуться додому з Сирії. Він аргументував це рішення тим, що терористичну "Ісламську державу" в Сирії переможено.
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