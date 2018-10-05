США можуть запровадити нові санкції проти Ірану на наступному тижні, - Білий дім

Це пов'язано з виходом США з ядерної угоди

Вчора на брифінгу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що "величезні" санкції проти Ірану можуть бути введені вже наступного тижня.

"США будуть наносити величезні санкції на Іран, в тому числі нові, які можуть бути оголошені наступного тижня", - йдеться у повідомленні Sky News.

Вона пояснила, що у Вашингтоні хочуть бути впевненими, що Іран не отримає доступу до ядерної зброї.

Як відомо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

Раніше, іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.