США можуть збільшити масштаби навчання ЗСУ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядає пропозицію серйозно збільшити масштаби бойової підготовки ЗСУ.

За його даними, кількість українських військових, які проходитимуть бойове навчання лише на американській базі в Німеччині, збільшиться до 2,5 тисячі на місяць.

Водночас американська влада має намір не лише збільшити кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід до навчання.

Якщо раніше підготовка проходила в малих групах і здебільшого для ознайомлення з певними системами озброєнь, то тепер США навчатимуть великі групи українських військових тактичним засобам та координації піхоти й артилерії на полі бою.