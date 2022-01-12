CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАдміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядає пропозицію серйозно збільшити масштаби бойової підготовки ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США можуть збільшити масштаби навчання ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Про це повідомляє СNN.
За його даними, кількість українських військових, які проходитимуть бойове навчання лише на американській базі в Німеччині, збільшиться до 2,5 тисячі на місяць.
Водночас американська влада має намір не лише збільшити кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід до навчання.
Якщо раніше підготовка проходила в малих групах і здебільшого для ознайомлення з певними системами озброєнь, то тепер США навчатимуть великі групи українських військових тактичним засобам та координації піхоти й артилерії на полі бою.
Нагадаємо, що раніше, в середині листопада, ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.
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01 12 2022 08:49 МЕДІА
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