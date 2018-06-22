США на засіданні ОБСЄ закликали допустити омбудсмена до українських політв'язнів

Про це 21 червня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Мішель Сайдерс

США висловили обурення у зв'язку з відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, і закликали негайно забезпечити зустрічі.

"Ми вражені, що РФ відмовила українському омбудсмену в доступі до українського режисера і активіста Олега Сенцова, який страждає в ув'язненні в Росії за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі", - підкреслила Сайдерс, повідомляє "Укрінформ".

Представник США нагадала, що Сенцов з 14 травня оголосив голодування, домагаючись звільнення всіх українських політв'язнів.

"Ми також стурбовані станом активіста Володимира Балуха, який голодує вже 95-й день. Російська влада повинна негайно дозволити українському омбудсмену доступ до цих ув'язнених і без зайвих затримок звільнити всіх, кого незаконно утримують", - підкреслила вона.

"Ми не визнаємо і ніколи не будемо визнавати спробу Росії анексувати Крим. Кримські санкції щодо Росії діятимуть, поки РФ не поверне повний контроль над півостровом Україні", - додала Сайдерс.

Нагадаємо, засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

Додамо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають у РФ.