США нададуть Україні $54 млн на реформи

Угода спрямована на сприяння більш прозорим і підзвітним процесам управління за широкої участі громадян

Україна і США домовилися про технічну допомогу для впровадження реформ в Україні на загальну суму $ 54 млн.

Відповідну угоду підписали в Києві, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Угода спрямована на сприяння більш прозорим і підзвітним процесам управління за широкої участі громадян.

Допомога буде надана в сфері енергетики, верховенства права і забезпечення відповідальності владних інститутів перед громадянами, заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Він додав, що загальна сума передбачуваної технічної допомоги повинна скласти $ 123 млн.

За словами Кубіва, співпраця України з США в питанні технічної допомоги та підтримки реформ почалося в 1992 році і сумарно Україна отримала допомогу на близько $ 4,3 млрд, з яких через Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) була надана допомога на близько $ 2 млрд.