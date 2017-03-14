США нададуть Україні $54 млн на реформи
Відповідну угоду підписали в Києві, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Угода спрямована на сприяння більш прозорим і підзвітним процесам управління за широкої участі громадян.
Допомога буде надана в сфері енергетики, верховенства права і забезпечення відповідальності владних інститутів перед громадянами, заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Він додав, що загальна сума передбачуваної технічної допомоги повинна скласти $ 123 млн.
За словами Кубіва, співпраця України з США в питанні технічної допомоги та підтримки реформ почалося в 1992 році і сумарно Україна отримала допомогу на близько $ 4,3 млрд, з яких через Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) була надана допомога на близько $ 2 млрд.
Нагадаємо, Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає передачу Україні 150 млн дол. на військові потреби.
Зазначимо, надання Києву коштів закладене у законі про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року, який був ухвалений більшістю голосів депутатів Палати представників у середу, 8 березня.
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