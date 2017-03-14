Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США нададуть Україні $54 млн на реформи

Угода спрямована на сприяння більш прозорим і підзвітним процесам управління за широкої участі громадян
Україна і США домовилися про технічну допомогу для впровадження реформ в Україні на загальну суму $ 54 млн.
США нададуть Україні $54 млн на реформи Фото:espreso.tv

Відповідну угоду підписали в Києві, - повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

Угода спрямована на сприяння більш прозорим і підзвітним процесам управління за широкої участі громадян.

Допомога буде надана в сфері енергетики, верховенства права і забезпечення відповідальності владних інститутів перед громадянами, заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Він додав, що загальна сума передбачуваної технічної допомоги повинна скласти $ 123 млн.

За словами Кубіва, співпраця України з США в питанні технічної допомоги та підтримки реформ почалося в 1992 році і сумарно Україна отримала допомогу на близько $ 4,3 млрд, з яких через Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) була надана допомога на близько $ 2 млрд.

Нагадаємо, Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає передачу Україні 150 млн дол. на військові потреби.

Зазначимо, надання Києву коштів закладене у законі про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року, який був ухвалений більшістю голосів депутатів Палати представників у середу, 8 березня.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2017 19:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.