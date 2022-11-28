США надали Україні $20 млн для підтримки зернової ініціативи

Сполучені Штати виділили 20 мільйонів доларів на підтримку української зернової ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Про це повідомляє пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Поки рф використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський і Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною росії", – пише Брінк.

Виділені Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Всесвітню продовольчу програму ООН кошти вже "допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує".

Пані посол разом із координатором санкційної політики у Державному департаменті США Джимом О’Браєном та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим відвідала порт Одеси.

За словами пані Брінк, вона хотіла побачити, як швидко українські фермери, експортери та порти працюють над транспортуванням мільйонів тонн зерна з України по світу через Чорноморську зернову ініціативу.

Нагадаємо, продовольча ініціатива України Grain from Ukraine ("Зерно з України"), спрямована на подолання зернової кризи у найбідніших країнах, на першому саміті зібрала $150 мільйонів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.