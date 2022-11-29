США надасть Україні 53 млн доларів на підтримку енергосистеми

Сполучені Штати виділять 53 мільйони доларів на підтримку електроенергетичної системи України, яка стикається зі шквалом ракетних атак з боку росії

Сполучені Штати виділять 53 мільйони доларів на підтримку електроенергетичної системи України, яка стикається зі шквалом ракетних атак з боку росії, передає CNN.

Згідно з повідомленням Державного департаменту США, фінансування піде на придбання важливого електромережевого обладнання, яке швидко буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму.

"Цей пакет поставок включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруг, роз’єднувачі, транспортні засоби та інше ключове обладнання", — йдеться у повідомленні.